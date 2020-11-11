Вчера в интернете широко обсуждались слухи о высоких заработках Татьяны Брухуновой. В СМИ писали, что личный блог в социальной сети приносит жене Евгения Петросяна больше двух сотен тысяч рублей в месяц.

Вчера в интернете широко обсуждались слухи о высоких заработках Татьяны Брухуновой. В СМИ писали, что личный блог в социальной сети приносит жене Евгения Петросяна больше двух сотен тысяч рублей в месяц.Сама Брухунова продолжает опровергать данную информацию. Девушка опубликовала несколько скриншотов новостей о себе в социальной сети и обратилась к прессе с вопросом, куда же к ней приходят такие деньги. "Я хоть сниму! Там поди уже миллионы запылились!" – смеется Татьяна.Многие утверждают: заявленный уровень дохода очевиден, иначе журналистка не одевалась бы так часто в люкс. По некоторым данным, они с супругом живут в элитном комплексе в самом сердце столицы, а самому Петросяну принадлежат две большие квартиры стоимостью около 300 миллионов рублей. Однако официальных подтверждений этому нет.Жители дома, в котором якобы и расположилась семья сейчас, рассказывают, что Брухунову не видели никогда, а встретить Евгения можно лишь на подземной парковке. Поклонники удивлены: неужели Петросян скрывает девушку?Интересно, что разговоры о доходах Татьяны начались достаточно давно, но участились после ее публикации в поддержку Артема Дзюбы. К слову, поста больше нет в профиле дивы.Напомним, в 2018 году юморист официально развелся с коллегой Еленой Степаненко. Супруги прожили вместе 30 лет. Татьяна переехала в Москву, где и познакомилась с будущим мужем, о котором мечтала с подросткового возраста. Девушка младше Евгения на 44 года, но это никого не беспокоило, и пара узаконила свои отношения. В 2020 году стало известно, что у влюбленных родился сын Ваган, которого девушка часто теперь показывает в социальных сетях.