"Сотрудники уголовного розыска задержали троих граждан, подозреваемых в хищении сбережений пенсионерки под предлогом продажи ей дорогостоящих лекарств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве задержали троих граждан, подозреваемых в хищении сбережений пенсионерки под предлогом продажи ей дорогостоящих лекарств.Предварительно установлено, что 81-летней потерпевшей позвонила неизвестная, представилась медицинским работником и сообщила ей о якобы плохих результатах анализов, указывающих на наличие онкологического заболевания. Аферистка убедила женщину приобрести лекарственные препараты и пообещала доставить их после оплаты. Одну часть суммы пенсионерка перевела через платежную систему, а другую отдала двоим прибывшим незнакомцам, которые представились сотрудниками социальной службы. Не дождавшись обещанных медикаментов, она обратилась в полицию. Ущерб составил почти полмиллиона рублей.Следствием отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы, Московской области и Республики Дагестан сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении мошенничества. В отношении двоих мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников, а также всех фактов противоправной деятельности фигурантов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк