7 девчонок из нашего региона участвовали во всероссийском конкурсе "Большая перемена в Международном детском центре «Артек».

7 девчонок из нашего региона участвовали во всероссийском конкурсе "Большая перемена в Международном детском центре «Артек».Ребята встречались с известными блогерами, артистами, бизнесменами, управленцами и многими другими. В режиме видеосвязи они пообщались с президентом Владимиром Путиным.Конкурсанты боролись за приз в 1 000 000 рублей для 11 классов и 200 000 рублей для 9-10 классов в направлениях : "Твори", "Расскажи о главном", "Делай добро", "Будь здоров". Каждой из них нужно было разработать проект и решить различные задачи по заданным направлениям. Каждое направление характеризовало определенную сферу деятельности: творчество, журналистику, урбанистику, медицину, волонтерство, патриотизм, управление и др.По итогам конкурса Анастасии Серовой из 11 класса МБОУ СОШ 13 г. Мурома удалось выиграть 1 000 000 рублей и стать одной из 300 победительниц суперфинала конкурса "Большая перемена".По итогам конкурса вне зависимости от победы, каждый участник финала получил 5 дополнительных баллов к ЕГЭ и путевку на смену 2021 в Международный детский центр "Артек",