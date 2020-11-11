Исследование показало, что изъятое является пистолетом, который переделан из сигнального пистолета самодельным способом и относится к огнестрельному оружию...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное совместно с коллегами из УВД по ЮАО и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 52-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении оружия.В результате проведенного обследования жилого помещения подозреваемого на улице Красного Маяка, полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетом и патронами.Проведенное исследование показало, что изъятое является пистолетом, который переделан из сигнального пистолета самодельным способом и относится к огнестрельному оружию. Изъятые 58 патронов являются патронами калибра 9 мм, которые также переделаны самодельным способом. Изъятое пригодно к производству выстрелов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22