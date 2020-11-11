Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу празднования Нового года. Москвичей на улицах города в эти дни будет гораздо меньше.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу празднования Нового года. Москвичей на улицах города в эти дни будет гораздо меньше.В эфире Первого канала Сергей Собянин заявил, что массовые новогодние и рождественские гуляния проводиться не будут. Причина проста: ухудшение эпидобстановки в столице.Так, отменен ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество", который обычно организовывали сразу в нескольких районах Москвы. Новогодние елки тоже проводиться не будут. Единственное, что создасть праздничную атмосферу в этом году, – украшенные иллюминацией улицы и площади, а также ледовые катки.Напомним, что с 13 ноября в столице вступает в силу целый ряд коронавирусных ограничений. Власти решили отправить всех студентов вузов и колледжей на дистанционное обучение. Учащимся рекомендовано соблюдать домашний режим и без особой надобности не появляться на улице.Кроме того, в театральных, кино– и концертных залах заполняемость зрителями не должна превышать 25%. А кафе, бары, клубы, рестораны, караоке будут закрыты с 23:00 до 6:00.За последние сутки в Москве было зафиксировано 4 477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 3 857 человек, скончались – 73 пациента. За все время коронавирус обнаружили более чем у 485 тысяч жителей столицы.