Недавно в Пензе проходил чемпионат России по спортивной гимнастике. Известно, как выступили владимирцы? И. Круглов, Владимир Директор департамента физкультуры и спорта администрации ..

Недавно в Пензе проходил чемпионат России по спортивной гимнастике. Известно, как выступили владимирцы?И. Круглов,ВладимирДиректор департамента физкультуры и спорта администрации Владимирской области Алексей Сипач:- Воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва имени Н.Г.Толкачева» выступили на соревнованиях очень достойно. Наш земляк Александр Карцев стал абсолютным чемпионом страны в личном зачёте. Кроме того, мужская сборная команда Центрального федерального округа, в составе которой были 3 наших атлета, завоевала 1 место в командном зачёте. Переоценить значение побед трудно, ведь по результатам чемпионата выявят кандидатов в национальную сборную, которая будет отстаивать честь России на крупнейших мировых соревнованиях.