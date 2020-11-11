Лидер Коммунистов России Максим Сурайкин предложил правительству страны продлить новогодние каникулы ещё на две недели – до 24 января. С такой инициативой политик выступил в связи с ..

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин предложил правительству страны продлить новогодние каникулы ещё на две недели – до 24 января. С такой инициативой политик выступил в связи с эпидемией коронавируса в России.Сурайкин подчеркнул, что при этом россиянам должны сохранить зарплаты. По его мнению, такой шаг позволит обезопасить население с одной стороны и снизить нагрузку на медучреждения с другой и снизит темпы распространения инфекции, сообщает телеканал "",Напомним, что пока новогодние выходные в 2021 году запланированы на период с 1 по 10 января.