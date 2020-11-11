Пополнение карт будет происходить за счёт благотворительных пожертвований. Пока на начисленные бонусы жители региона смогут купить лишь продовольственные товары.

Многодетным семьям, матерям-одиночкам, воспитывающим детей-инвалидов и другим нуждающимся начнут выдавать продуктовые карточки. Владимирская область участвует в программе поддержки «Продовольственная карта», которая запушена по инициативе фонда «Русь» и одного из сетевых магазинов.Пополнение карт будет происходить за счёт благотворительных пожертвований. Пока на начисленные бонусы жители региона смогут купить лишь продовольственные товары.Отметим, что расплачиваться за алкоголь и сигаретами продкартой запрещено.На данный момент услугой пользуется 1 000 семей. В целом фонд ставит задачу поддержать 2 млн нуждающихся ячеек общества.