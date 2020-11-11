Во время отдыха за городом вместе со своими бабушкой и дедушкой 16-летний подросток нашёл охотничье ружьё. Произошёл случайный выстрел и подросток погиб.

30 октября на одной из дач Владимирской области произошла трагедия. Во время отдыха за городом вместе со своими бабушкой и дедушкой 16-летний подросток нашёл охотничье ружьё. Произошёл случайный выстрел и подросток погиб.Спустя неделю 83-летний дедушка и 73-летняя бабушка, которые не смогли пережить горечь утраты, покончили с жизнью в собственном гараже. Их тела нашли в автомобиле «Ока». Сообщается, что они проживали в Московской области.