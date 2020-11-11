Офтальмолог Эльдар Салихов назвал виды спорта, которые лучше остальных помогают укрепить зрение. Прежде всего, к ним относятся игры с мячом. Среди них – бадминтон, теннис и пинг-понг. ..

Офтальмолог Эльдар Салихов назвал виды спорта, которые лучше остальных помогают укрепить зрение. Прежде всего, к ним относятся игры с мячом.Среди них – бадминтон, теннис и пинг-понг. Салихов пояснил, что в этих видах спорта нужно фокусироваться на снаряде и внимательно следить за его перемещением, что тренирует глаза. Чтобы сохранить здоровье зрительных органов врач также советует соблюдать дистанцию между головой и монитором в 50-60 сантиметров при работе за компьютером, а также читать только в сидячем положении и при хорошем освещении, передает "".