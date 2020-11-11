Администрация региона уже закупила препараты на 38 млн рублей.

Владимирская область получила лекарства для лечения коронавирусных больных на дому. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Напомним, что на эти цели региону выделено более 51 млн рублей, из которых 38 уже потрачено.«В списке закупленных лекарств – противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и антикоагулянты - «Фавипиравир», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон» и «Метилпреднизолон»», - пояснили в пресс-службе Белого дома.В областном депздраве ожидают поставку ещё целой группы медикаментов.Механизм выдачи бесплатных препаратов пациентам с Covid-19 разрабатывается.Добавим, что в скором времени в регион ожидается поставка 1100 доз вакцины от коронавируса.