Похоже, кандидат от демократов преждевременно провозгласил себя новым главой Белого дома. В американской президентской гонке произошёл неожиданный поворот.

Похоже, кандидат от демократов преждевременно провозгласил себя новым главой Белого дома. В американской президентской гонке произошёл неожиданный поворот.В минувшую субботу кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента Соединённых Штатов. Его соперник – действующий президент США Дональд Трамп посоветовал ему не торопиться и заявил о намерении оспорить результаты.Трамп и его команда, а также другие представители Республиканской партии указывают на многочисленные эпизоды фальсификаций при подсчёте голосов в ряде "неуверенных" штатов. К ним относятся Пенсильвания, Аризона, Аляска, Джорджия и Северной Каролина. Когда под конец подсчёта бюллетеней республиканец лидировал, у Байдена внезапно появлялись необходимые для победы тысячи, если не десятки тысяч голосов. Это вызвало ряд вопросов даже у сторонников демократа. В Сети появилось множество видео, на которых видно, как члены избирательных комиссий самостоятельно подписывают пустые бюллетени в поддержку Байдена и вбрасывают их в урны.В среду агрегатор политических опросов RealClearPolitics сообщил, что Джо Байден теперь имеет на своём счету лишь 259 голосов выборщиков вместо заявленных 273. Для победы на выборах необходимо получить 270 голосов.В таблице на сайте агрегатора указано, что Байден лишился 20 голосов выборщиков самого "колеблющегося" штата – Пенсильвании. Более того, в этом штате подсчёт голосов продолжается до сих пор, поэтому Дональд Трамп имеет все шансы обогнать соперника. В настоящее время у него 214 голосов выборщиков.