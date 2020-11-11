Злоумышленник, являясь руководителем организации и используя доступ к прикладному программному обеспечению, осуществил фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.В полицию поступила информация о факте незаконной миграции в одном из хостелов на Селезневской улице.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник, являясь руководителем организации, по вышеуказанному адресу, используя доступ к прикладному программному обеспечению, осуществил фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания. При этом, фактически не являясь принимающей стороной и не предоставляя им жилое помещение для проживания.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60