«Вся власть юным талантам!» – неофициальный лозунг нового сезона. И вот первые решения этой новой власти.

«Вся власть юным талантам!» – неофициальный лозунг нового сезона. И вот первые решения этой новой власти.НОВОЕ ПРАВИЛОКаждому участнику дается дополнительное время, чтобы поразить зрителя. Этим временем распоряжается жюри и может его добавить, если участник по-настоящему поразит своим мастерством. Чем больше судей дадут участнику дополнительные секунды, тем больше у него времени на сцене.НОВОЕ ЖЮРИК жюри конкурса в этом году присоединился Дима Билан. И это тоже выбор детей: чтобы выяснить, кого не хватает в звездной команде «Синей птицы», провели опрос среди участников всех сезонов.НОВАЯ МУЗЫКАК участникам присоединятся музыканты, работающие в новых интересных жанрах. Такой музыки в телеэфире еще не было.НОВАЯ СТУДИЯВ этом году в разработке визуального решения участвует знаменитая российская студия Sila Sveta, которая недавно создала декорации для концерта Билли Айлиш.У программы «Синяя птица» НОВЫЙ ЛОГОТИП – в его основе рисунок самих детей.Дарья Златопольская, автор и ведущая конкурса «Синяя птица»: «Нам всем сейчас хочется радости и живой энергии. Спасибо детям, что они делятся ей. Вся власть юным талантам!»Дима Билан, певец, член жюри конкурса «Синяя птица»: «Я артист с большим опытом, и многое видел. Но сейчас дети сделали такой гигантский скачок в развитии! Поэтому для меня стать одним из членов жюри этого конкурса – это тоже вызов, погружение в творчество. Я бы очень хотел зарядиться и «заразиться» этой творческой энергией «Синей птицы».Новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» стартует на телеканале «Россия» 22 ноября в 18:15.