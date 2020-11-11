Спасти белокаменный шедевр. Вопрос будущей реставрации Георгиевского собора в Юрьеве-Польском - на контроле Министерства культуры. Состояние уникального памятника архитектуры федерального значения ухудшается с каждым годом. Есть ли надежда на перемены?

Спастибелокаменный шедевр. Вопрос будущей реставрации Георгиевского собора в Юрьеве-Польском - на контроле Министерства культуры. Состояние уникального памятника архитектуры федерального значения ухудшается с каждым годом. Есть ли надежда на перемены?По следам белокаменного...медведя. Отныне среди богатого узорочья Георгиевского собора, разгадывая его исторический шифр, туристы смогут искать не только слона. Рельеф с изображением медведя- новое открытие на всемирно известном памятнике архитектуры. И если слона из белого камня, "зверя для Руси невиданного", нужно разыскивать на северном фасаде собора- над колонной, той, чтовенчает женский лик, то медведь притаился на левой пилястре западного притвора. Там, где чередуютсямедальоны с изображениями животных. Округлое тело, короткий хвост, мощная спина, сильные лапы с когтями. Это единственный медведь на резьбе знаменитого храма. По словам музейщиков, нашёл его местный любитель старины.Светлана Борисова, директор Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея:- Такой человек- Турцев Владимир Алексеевич, который написал удивительную статью и нашёл такую изюминку нашего собора. Оказывается, на нём есть удивительный медведь. Вот такой журнал, в котором он подготовил статью- "Туристические маршруты России".Георгиевский собор 1234-го года постройки- объект культурного наследия федерального значения.Это последний белокаменный храм, возведенный на Руси до монгольского нашествия.Виталий Моисеев, турист (г. Москва):- Георгиевский собор- это вообще жемчужина. Я не помню, где такая резьба есть по всему корпусу. Я такого нигде не видел. Чувствуется история Руси здесь.Само наследие уже много лет посылает сигнал бедствия. Георгиевскому собору необходима срочная реставрация. Перепады температур, дождь, снег, эрозия, магниевые соли- всё это "точит" неповторимый храм. Некоторые рельефы уже утрачены.Светлана Борисова, директор Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея:- Белокаменная резьба находится в аварийном состоянии. Вы видите, что и глубокие трещины, и грибок, который покрывает всё узорочье нашего Георгиевского собора. Белокаменная резьба разрушается очень стремительно.Возведение собора связано с именемвеликого князя Святослава Всеволодовича, внука Юрия Долгорукого. Он сам руководил артелью по его строительству. Духовная реликвия Георгиевского собора- Святославов крест. По преданию, он был высечен самим князем.По мнению учёных, когда-то крест находился в центральной закомаре северного фасада Георгиевского собора. Игумен Афанасий, настоятель Михайло-Архангельского монастыря, говорит об особом значении этого храма. Георгиевский- символ веры.Игумен Афанасий, настоятель Михайло-Архангельского монастыря:- У нас не так много осталось памятников домонгольского периода, тем паче, такого уровня художественной ценности, соответственно, и духовной ценности тоже. * Наши предки молились в этом храме и мы молимся... Хотелось бы, чтобы и дети, и внуки наши продолжали молиться Господу в этом замечательном церковном сооружении.У наследия- особая судьба. В середине 15-ого столетия своды и часть стен "белокаменной жемчужины" рухнули. По волекнязя московского Иоанна Третьего собор заново отстраивал зодчий Василий Ермолин.Так появился "ребус" белокаменных рельефов, а Георгиевский собор утратил первоначальные пропорции и стал болееприземистым. Нынешнее состояние храма- целый пласт "тревог".К примеру, на этих старинных чугунных плитах весной стоит вода.Разрушаются и росписи 1-ой трети 19-ого века. Работа кисти Тимофея Медведева.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Под сводами уникального Георгиевского собора температура мало чем отличается от температуры на улице. Острейшая проблема- отсутствие необходимого температурно-влажностного режима. Храму необходим слабый подогрев. Влияют и подземные воды. Их активно впитывает белый камень.Для спасения шедевра необходимы 120 миллионов рублей. Эту сумму называют в Центральных научно-реставрационных мастерских. По словам главного архитектора Сергея Куликова, проектная документация была доработана весной 2020-ого и уже одобрена научно-методическим советом при Министерстве культуры. Средства на доработку проекта- 24 миллиона- в прошлом году выделял Минкульт. Вопрос планируемой реставрации- на контроле ведомства. Но очевидно: процессу спасения необходимо "ускорение". Храм ждет реальных действий. Для гибнущего Георгиевского важен каждый год.Каждый месяц. В 2015-ом символ Юрьева-Польского был включен в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Специалисты надеются, что в будущем будет исправлена и очевидная несправедливость. И Георгиевский собор, наконец, войдёт в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".