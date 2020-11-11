В детском центре «Артек» завершился всероссийский конкурс «Большая перемена». Среди 1200 финалистов из 85 регионов были 7 представительниц Владимирской области.

В детском центре «Артек» завершился всероссийский конкурс «Большая перемена». Среди 1200 финалистов из 85 регионов были 7 представительниц Владимирской области.Школьники пообщались с известными артистами, бизнесменами, блогерами среди которых был Владимир Машков, а также ректоры МГУ, МГИМО, ВШЭ и МГТУ имени Баумана.Ребята встретились с министрами науки, просвещения и высшего образования страны и в формате видеоконференции пообщались с Владимиром Путиным.Отметим, что по итогам конкурса ученица 11 класса муромской школы №13 Анастасия Серова выиграла 1 млн рублей. Она попала в число 300 победительниц суперфинала.