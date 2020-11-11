Следственный комитет по материалам УФСБ по Владимирской области возбудил уголовное дело против бывшего руководителя регионального Медицинского информационно-аналитического центра Ивана Сметанина. Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере.

Следственный комитет по материалам УФСБ по Владимирской области возбудил уголовное дело против бывшего руководителя регионального "Медицинского информационно-аналитического центра" Ивана Сметанина. Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере.По данным следствия, в начале 2020 года Сметанин запланировал приобрести серверное оборудование для нужд региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения" директор учреждения внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок, а также установил заведомо завышенную начальную (максимальную) цену контракта", – говорится в на сайте "Следственного комитета".Летом текущего года был заключен контракт на поставку оборудования на сумму 121 миллион рублей. Договор полностью исполнен. При проверке выяснилось, что реальная стоимость оборудования не превышает 40 миллионов рублей.Региональному департаменту здравоохранения причинен ущерб на 80 миллионов рублей, сказано в материалах СК. Следствие ходатайствует о заключении Сметанина под стражу.Расследование дела продолжается. Следствие проводит мероприятия во Владимирской, в Московской и Нижегородской областях.