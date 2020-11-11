Вслед за случайно выстрелившим в себя подростком, ушли его дедушка и бабушка.

Вслед за случайно выстрелившим в себя подростком, ушли его дедушка и бабушка.30 октября они вместе отдыхали на на даче во Владимирской области. 16-летний подросток нашел там старое охотничье ружье. И случайно выстрелив в себя, погиб, сообщил "МК".А 7 ноября уже в Московской области - в гараже, в своем автомобиле «Ока» - были найдены мертвыми его 83-летний дедушка и его 73-летняя бабушка. Они не могли пережить смерть внука и ушли вслед за ним.