Пытаются защитить детей от коронавируса. Сотрудники МЧС провели дезобработку дошкольных и общеобразовательных учреждений Гусь-Хрустального. Обрабатывали 5-й и 29-й детские сады, а так же в 3-ю

Пытаются защитить детей от коронавируса. Сотрудники МЧС провели дезобработку дошкольных и общеобразовательных учреждений Гусь-Хрустального. Обрабатывали 5-й и 29-й детские сады, а так же в 3-ю и 4-ю школу города. Бойцы местной пожарно-спасательной части в защитных костюмах с помощью ранцевых огнетушителей распыляли в учреждениях специальный раствор, который уничтожает вирусы на полу и стенах. В детских садах