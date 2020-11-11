Злоумышленники организовали деятельность по перевозке, хранению и сбыту немаркированной алкогольной продукции...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Зеленоградскому округу г. Москвы задержаны четверо мужчин по подозрению в реализации немаркированной алкогольной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники организовали деятельность по перевозке, хранению и сбыту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.В рамках контрольной закупки полицейские на территории Зеленограда приобрели у подозреваемых алкогольную продукцию на сумму более 105 тысяч рублей. Исследованием установлено, что изъятый алкоголь является оригинальным, но не промаркирован специальными (акцизными) марками. Данный алкоголь предназначен для продажи в магазинах беспошлинной торговли, однако реализовывался сторонним покупателям.На территории Московской области были задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 43 лет.При проведении обысков по месту проживания подозреваемых и в складских помещениях на территории Московской области оперативниками обнаружено и изъято более 1 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму более 1 миллиона рублей, а также наличные денежные средства в сумме 9 тысяч евро и 150 тысяч рублей, полученные от противоправной деятельности задержанных.По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими устанавливаются каналы поставки немаркированной алкогольной продукции.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31