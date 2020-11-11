11 ноября состоялся брифинг, на котором руководитель МИАЦ Юлия Арсенина ответила на актуальные вопросы удалённого лечения.

С понедельника 9 ноября в регионе запущен сервис «Моя медицина». В пилотном режиме он работал с начала лета. Об этом на брифинге 11 ноября сообщила руководитель МИАЦ области Юлия Арсенина.«В ходе тестов был выявлен ряд недостатков, которые мы устранили», - отметила она.До конца года телемедицина должна охватить 55 больниц. На сегодня к ней подключены 13 медучреждений:– Областная детская клиническая больница;– Детская городская поликлиника Владимира №1;– Городская поликлиника Владимира №2;– Городская клиническая больница Владимира №5;– Городская больница Владимира №7;– Ковровская многопрофильная городская больница №1;– Ковровская районная больница;– Муромская городская больница №2;– Детская больница в Муроме;– Гусь-Хрустальная городская больница;– Детская городская больница в Гусь-Хрустальном;– Золотковская районная больница;– Вязниковская районная больница.Записаться на первичную консультацию можно при наличии полиса ОМС региона при условии, что вы прикреплены к одной из указанных больниц. Потребуется и регистрация на госуслугах.«Для удобства пациентов разработана мобильная версия «Моя медицина», которая будет доступна для скачивания через Google Play. Для получения телемедицинской консультации необходимо зайти по ссылке 33.telemed.chat. Возможны три варианта консультации – телефонный звонок, онлайн-чат или видеосвязь», - рассказала Юлия Арсенина.Отметим, что ставить диагноз и назначать лечение при онлайн-консультации доктора не будут. Задача заочного приёма – консультирование, контроль уже назначенного лечения, запись к узким специалистам, оценка состояния пациента.Без личного приёма больничные листы выписываться не будут.В МИАЦ отмечают, что дефицит медперсонала не скажется на работе врачей.«При телемедицине время приёма пациента сокращается», - подчеркнули в Центре.Что касается технических навыков в работе врачей с гаджетами, то овладеть приложениями им помогут службы поддержки.Добавим, что закупать новое оборудование для работы владимирской телемедицины не потребовалось. Услуги будут оказываться при помощи имеющихся технических ресурсов.Вдобавок для пациентов на размещена памятка с пошаговыми действиями для получения консультации.