Жителей области приглашают к обсуждению территориальной схемы обращения с отходами в 33-м регионе.
Жителей
области приглашают
к обсуждению
территориальной
схемы обращения с отходами в 33-м регионе.
Проект размещён на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Свои замечания и предложения можно направить до 22-го ноября на адрес электронной почты
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или по адресу департамента. Заключение об учете замечаний и предложений будет размещено на сайте. По результатам общественного обсуждения проект Территориальной схемы будет доработан в 30-дневный срок.