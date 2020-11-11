Жителей области приглашают к обсуждению территориальной схемы обращения с отходами в 33-м регионе.

Жителейобласти приглашаютк обсуждениютерриториальнойсхемы обращения с отходами в 33-м регионе.Проект размещён на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Свои замечания и предложения можно направить до 22-го ноября на адрес электронной почтыkorrektirovkaterschemivomailruили по адресу департамента. Заключение об учете замечаний и предложений будет размещено на сайте. По результатам общественного обсуждения проект Территориальной схемы будет доработан в 30-дневный срок.