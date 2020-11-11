Три автомобиля сгорели дотла.

Вечером 10 ноября около 19:45 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о ДТП на 115 километре трассы М7. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Петушинском районе, у поворота на деревню Омутищи столкнулись три транспортных средства. Сгорели автобус, легковушка и микроавтобус. По предварительной информации, автобус стоял на обочине, а не заметивший его в темноте микроавтобус врезался в находившуюся между ними иномарку.На место происшествия прибыли экстренные службы. В МЧС сообщают, что имеются погибшие и пострадавшие. Пожарные потушили возгорание на площади 60 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий аварии приняли участие 11 человек, 5 техники, в том числе от МЧС 7 человек, 3 единиц техники.