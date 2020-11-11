Глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил закрыть все частные предприятия, отказавшие создать профсоюз. По мнению эксперта Василия Шлындикова, желание президента может обернуться против него.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил закрыть все частные предприятия, отказавшие создать профсоюз. По мнению эксперта Василия Шлындикова, желание президента может обернуться против него.Ликвидация частных предприятий может привести к росту безработицы, и тогда число недовольных режимом Александра Лукашенко увеличится. Сотни людей выйдут на улицы. "И чего президент добьется?", – возмутился Василий Шлындиков.Предприниматель назвал работников Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) "кучей бездельников", которые живут за счет взносов простых граждан и поддерживают власть. Шлындиков усомнился, что сознательные граждане захотят вступить в профсоюз.При этом эксперт отметил, что формальное создание организаций ничего не даст Лукашенко. Во-первых, профсоюзы и так не оказывают никакого влияния на людей. Во-вторых, их появление только усилит недовольные настроения в обществе, сообщает UDF.by."Власти Белоруссии хотят создать большой концлагерь, где будут стоять люди с кнутом и указывать другим, как жить", – заявил Шлындиков.С требованием создать профсоюзы на всех предприятиях выступил накануне на встрече с главой ФПБ Михаилом Ордой. Если предприятия откажутся выполнить это условие до конца 2020 года, то будут ликвидированы.