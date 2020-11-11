Кажется, что в последнее время зарплаты, которыми работодатели привлекают новых сотрудников, ощутимо снизились. Так ли это? А. Истомин, Муром Менеджер по связям с общественностью компании ..

Кажется, что в последнее время зарплаты, которыми работодатели привлекают новых сотрудников, ощутимо снизились. Так ли это?А. Истомин, МуромМенеджер по связям с общественностью компании HeadHunter Мария Токарева:- По нашим данным, зарплаты, на которые могут рассчитывать новые сотрудники владимирских организаций и предприятий, за последнее время действительно снизились. В начале этого года (до пандемии) при устройстве на работу соискателям предлагали в среднем 39 тыс. 793 рубля. Однако к началу осени картина изменилась. Средний уровень предлагаемых зарплат упал до 38 тыс. рублей.Стоит сказать, что похожую картину мы наблюдаем и в других регионах, а в некоторых дела обстоят ещё хуже. Именно поэтому в общем рейтинге наша область сдвинулась с 56 на 54 место.