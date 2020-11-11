ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Трифонова Тимофея Владимировича, 1969 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Трифонова Тимофея Владимировича, 1969 года рождения, с которым с 12 июня 2020 года утрачена связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, одна из ног короче другой.Особые приметы: шрам на горле, татуировка на спине, многочисленные татуировки на руках, а также на запястье левой руки и на мизинце левой руки в виде креста.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18