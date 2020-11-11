ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зайцева Сергея Николаевича, 1985 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зайцева Сергея Николаевича, 1985 года рождения, уроженца Московской области, который 25 сентября 2020 года ушел из квартиры на улице Велозаводская, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, нормального телосложения.Был одет: байковая рубашка в бело-красную полоску, синие джинсы, светло-коричневый ремень, кеды болотного цвета на белой подошве.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18