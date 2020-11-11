Военнослужащий в одиночку вступил в бой с целым взводом врагов.

В 1995 году Владимира Чистякова направили в командировку в Хасавюрт, где в возрасте 19 лет он погиб в перестрелке с боевиками.Возвращавшись с задания, во время перерыва, он заметил приближение противника, но оповестить своих товарищей из-за проблем со связью не смог. Военнослужащий в одиночку вступил в бой с целым взводом врагов. В результате его ранили в голову и владимирец погиб.В Политехническом колледже в память о младшем сержанте, кавалере Ордена мужества открыли мемориальную доску.