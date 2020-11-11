24-летнего медбрата в одной из больниц Мюнхена подозревают в покушении на убийство трех пациентов, передает . 7 ноября в клинике сразу двум пациентам – 91-летнему мужчине и 54-летней женщине – ..

24-летнего медбрата в одной из больниц Мюнхена подозревают в покушении на убийство трех пациентов, передает . 7 ноября в клинике сразу двум пациентам – 91-летнему мужчине и 54-летней женщине – неожиданно стало плохо. Врачам удалось их спаси, а в крови несчастных нашли медикаменты, которые им не были прописаны. До этого – 25 октября – аналогичный случай произошел с 90-летним пациентом.Выяснилось, что за всеми тремя пострадавшими ухаживал один и тот же медбрат. Молодого человека задержали, однако он все обвинения отрицает. Старший прокурор Анна Ляйдинг, основываясь на личной переписке подозреваемого, рассказала, что он хотел проявить себя во время реанимации и в глазах окружающих предстать спасителем.