Окончание войны в Карабахе и ввод в регион российских миротворцев – дипломатическая победа президента Владимира Путина. Такое мнение высказал киевский политолог Михаил Погребинский.

Окончание войны в Карабахе и ввод в регион российских миротворцев – дипломатическая победа президента Владимира Путина. Такое мнение высказал киевский политолог Михаил Погребинский.Россия, Армения и Азербайджан 10 ноября договорились об окончании войны в Карабахе и вводе в регион миротворцев РФ. "Это, безусловно, дипломатическая победа Путина", – сказал Погребинский.При этом эксперт уверен, что гибель российских летчиков в результате обстрела со стороны Азербайджана не является причиной стремительного окончания затянувшей войны. Решение по мирному урегулированию в Карабахе Кремль готовил давно, подчеркнул политолог.Погребинский призвал не проецировать ситуацию в Карабахе на Донбасс. Ввод российских миротворцев в Донецк и Луганск равносилен оккупации этих регионов Москвой – так ситуацию видят в Киеве, завил эксперт.Он уверен, что Украина не поддержит карабахский сценарий для Донбасса. "Это означало бы, что Москва сначала признает независимость Донбасса, а потом провозгласит его территорией России", – сказал Погребинский в интервью "Независимой газете".Новый виток войны в Карабахе начался 27 сентября. К началу ноября Азербайджан занял южные территории непризнанной республики и подошел к стратегически важному городу Шуша.8 ноября населенный пункт был взят. Азербайджанские войска оказались в 10 километрах от столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта.В ночь на 10 ноября было подписано соглашение о прекращении войны в Карабахе. В оставшуюся под контролем армян часть непризнанной республики вводятся российские миротворцы – около двух тысяч человек.Армения должна отдать Азербайджану два района Карабаха. Занятые территории остаются под контролем Баку. Связывать непризнанную республику с Арменией будет Лачинский коридор шириной пять километров – его будут охранять российские "голубые каски".