В результате мероприятий выявлены автомобили с нарушениями требований технического регламента к светопропусканию стекол.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с членами народной дружины провели массовую проверку транспортных средств. Особое внимание полицейские уделяли проверке соблюдения водителями требований технического регламента к светопропусканию стекол.За несколько часов было выявлено пять автомобилей с нарушениями. Все водители привлечены к административной ответственности. Тем, кто не устранил нарушения на месте, выданы требования об устранении.Рейдовые мероприятия проведены и в Камешковском районе.Сотрудники ОГИБДД выявили четыре автомобиля, тонировка на которых не соответствовала требованиям технического регламента, а также двух водителей, которые перевозили в салоне детей без специальных удерживающих устройств.Со всеми нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседы, напомнив, что в условиях тумана, дождя, сумерек затемненные автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость, что может привести к трагедии.Участники рейда призвали водителей к гражданско-правовой сознательности и соблюдению Правил дорожного движения.