Ее приняли с нарушением требований пожарной безопасности.

Следственный комитет по Владимирской области по материалам регионального УФСБ возбуждил уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами муниципального образования Кольчугинского района.По данным следствия, в период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года должностные лица явно выходя за пределы своих должностных полномочий без проверки соответствия выполненных работ требованиям пожарной безопасности, предусмотренных проектной документации, подписали акты выполненных работ. Вместе с тем, при осмотре огнезащитного покрытия плит перекрытия объекта капитального строительства установлено, что толщина огнезащитного состава значительно меньше, чем предусмотрено проектом, то есть не обеспечивает необходимое время для эвакуации людей. При таких обстоятельствах средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 1 города Кольчугино не должна быть введена в эксплуатацию, однако в марте 2020 года состоялось открытие образовательного учреждения.Своими незаконными действиями чиновники повлекли необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 15 миллионов рублей. Следователем СК России в администрацию Кольчугинского района направлено представление об устранении нарушений пожарной безопасности в кратчайшие сроки, а также предложено рассмотреть вопрос о переводе обучающихся до устранения нарушений в безопасное здание. Расследование уголовного дела продолжается.