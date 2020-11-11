Стали известны подробности происшествия.

Мы уже, что вечером 10 ноября на федеральной трассе М7 произошло тройное ДТП, в результате которого сгорели три автомобиля и пострадали люди.Стали известны некоторые подробности происшествия. В результате аварии погибли двое мужчин - водитель «ВАЗа» 1964 года рождения и мужчина 1993 года рождения, который в момент аварии, предположительно, находился сзади автобуса.56-летний водитель автобуса - госпитализирован. Управлявший «Фиатом», мужчина 1978 года рождения лечится на дому.