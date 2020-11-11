В администрации пообещали решить вопрос к началу ноября, но древесину до сих пор не убрали.

МЧС Владимирской области вынесло предостережение чиновникам из администрации Киржачского района по поводу складирования горючих отходов в деревне Кипрево.Напомним, что следственный комитет региона возбудил против экс-главы местного сельского поселения Светланы Кондратьевой уголовное дело из-за незаконной вырубки вековых елей.Валежник остался на опушке леса, что может послужить причиной крупного пожара, по мнению местных жителей. В администрации пообещали решить вопрос к началу ноября, но древесину до сих пор не убрали.