Фигуранты похищали продукты питания, алкоголь и бытовую химию.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (попытка кражи) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что с декабря прошлого по апрель текущего года обвиняемый совершал кражи из сетевых супермаркетов, расположенных на территории города Петушки. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, фигурант складывал продукты питания в пакет, рюкзак или корзину и проходил мимо кассовой линии, не оплатив товар.Полицейские задержали злоумышленника на территории Петушинского района. Вину в совершении преступлений он признал и пояснил, что часть похищенного оставлял для личного пользования, другую - сбывал местным жителям.Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 18 000 рублей.По обвинению с совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 39-летний житель Гороховецкого района.По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый, находившийся в алкогольном опьянении, ночью проник в один из сетевых магазинов, взял тележку и начал складывать в нее продукты, алкоголь и бытовую химию, планируя в дальнейшем похитить. Довести свой умысел до конца фигурант не успел, так как был задержан.Материальный ущерб, который мог быть причинен, составил более 9 000 рублей.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.