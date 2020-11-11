Нашёл ружьё и случайно произвёл выстрел. В Следкоме подтверждают факт гибели 16-летнего подростка в одном из дачных посёлков Петушинского района. Инцидент произошёл 30 октября.

Нашёл ружьё и случайно произвёл выстрел. В Следкоме подтверждают факт гибели 16-летнего подростка в одном из дачных посёлков Петушинского района. Инцидент произошёл 30 октября. Предположительно, юноша был на даче со своими дедушкой и бабушкой. В доме молодой человек нашёл старое охотничье ружьё и случайно в себя выстрелил. Травмы оказались несовместимые с жизнью. Мария Серова, старший