Новые поправки в Жилищный кодекс вступили в силу 7 ноября. Они касаются порядка расчета оплаты услуг ЖКХ.

Новые поправки в Жилищный кодекс вступили в силу 7 ноября. Они касаются порядка расчета оплаты услуг ЖКХ.В обновленном документе прописан порядок снижения платы за услуги ЖКХ, оказанные некачественно. Если в квартире или доме нет горячей воды или плохо работают батареи, то жильцы должны связаться с организацией, с которой у них заключен договор на обслуживание -УК или ресурсоснабжающей компанией.Однако до того как потребовать перерасчет, необходимо представить УК доказательства, что с качеством коммунальных услуг есть проблемы. Жильцам следует обратиться в жилищную инспекцию с просьбой прислать специалиста для проверки качества услуг. Все нарушения он должен зафиксировать.Затем инспекция составит акт и передаст заявителям. Также к доказательствам относятся показания свидетелей, фотографии, видеозаписи и так далее. Если жилец остался недоволен экспертизой, то он может вызвать независимого специалиста. Но надо просчитать, перекроет ли выгода от перерасчета стоимость экспертизы.Юрист Иван Соловьев рассказал, что – отопление и водоснабжение – за один месяц может составить до нескольких тысяч рублей. Если россиянин потерпел убытки или пострадал из-за некачественной услуги, то он может потребовать возмещения морального вреда.