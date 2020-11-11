Объем ипотеки, выданной с начала 2020 года в России, к концу октября достиг 3,25 трлн рублей.

Объём ипотеки, выданной с начала 2020 года в России, к концу октября достиг 3,25 трлн рублей. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют предварительные оценки ДОМ.РФ и Frank RG.Как отмечает издание, это больше, чем было выдано за весь 2018 год, который стал рекордным для ипотечного рынка страны.По прогнозам ДОМ.РФ, в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.В конце октября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года.Отмечается, что льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках.