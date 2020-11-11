Возле поста Кабтан в сирийской зоне деэскалации Идлиб сработало установленное у дороги взрывное устройство. Подрыв произошел в тот момент, когда мимо проходила совестная ..

Возле поста "Кабтан" в сирийской зоне деэскалации Идлиб сработало установленное у дороги взрывное устройство. Подрыв произошел в тот момент, когда мимо проходила совестная российско-турецкая военная колонна, передает "". Эксперты полагают, что таким образам террористы надеются сорвать договоренности Москвы и Анкары по поводу размещения блокпостов.