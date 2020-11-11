Чтобы память жила в поколениях. В пресс-центре Союза журналистов Владимирской области презентовали первый владимирский Youtube-сериал «Цена Победы». Это трилогия, каждая серия которой имеет

Чтобы память жила в поколениях. В пресс-центре Союза журналистов Владимирской области презентовали первый владимирский Youtube-сериал «Цена Победы». Это трилогия, каждая серия которой имеет своё название и рассказывает о Владимире, его жителях в период Великой Отечественной войны, а ещё об улицах города, которые носят имена героев. Одна серия длится около 15 минут. Алексей Домнин, автор проекта: