В соцсетях на страничках "Единой России" стартовало онлайн-голосование.

Обсуждения областного бюджета продолжается. Над ним работают депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании. Спорт, культура, образование, социальная политика, здравоохранение, коммунальное и дорожное хозяйство, охрана окружающей среды. Эти направления в приоритете. Но что по мнению самих владимирцев - самое важное? В соцсетях на страничках "Единой России" стартовало онлайн-голосование . Из 15 основных направлений жителям предлагается выбрать пять наиболее актуальных. В опросе уже приняли участие тридцать тысяч человек. Они голосуют ЗА строительство поликлиник, школ и детсадов, субсидии местным бюджетам на строительство и капремонт дорог, подключение газа и водоснабжения в сельской местности и строительство спортобъектов, рассказал руководитель фракции Вячеслав Картухин.Вячеслав Картухин, руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС Владимирской области:- Голосование продлится до 16 ноября . У тех, кто еще голос не отдал, есть такая возможность. И хотелось бы поблагодарить тех, кто не принял участие и примет участие в опросе. Для нас это очень важно - для эффективного развития Владимирской области.