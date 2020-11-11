Медикаменты на сумму свыше 38 млн рублей уже закуплены и в ближайшее время поступят к амбулаторным пациентам.
Медикаменты
на сумму свыше 38 млн рублей уже закуплены и в ближайшее время поступят к
амбулаторным
пациентам.
Это
противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и антикоагулянты.
К
ак «Фавипиравир», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон» и «Метилпреднизолон». Кроме того, ожидается поставка ещё целого ряда препаратов.
Сейчас разрабатывают
механизм выдачи бесплатных лекарств пациентам с Covid-19,
которые болеют на дому.
в амбулаторных условиях.
Департамент здравоохранения отмечает, что для этого
будет оформляться согласие пациента на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции в процессе лечения.