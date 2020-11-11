Медикаменты на сумму свыше 38 млн рублей уже закуплены и в ближайшее время поступят к амбулаторным пациентам.

Медикаментына сумму свыше 38 млн рублей уже закуплены и в ближайшее время поступят камбулаторнымпациентам.Этопротивовирусные и гормональные препараты, антибиотики и антикоагулянты.ак «Фавипиравир», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон» и «Метилпреднизолон». Кроме того, ожидается поставка ещё целого ряда препаратов.Сейчас разрабатываютмеханизм выдачи бесплатных лекарств пациентам с Covid-19,которые болеют на дому.в амбулаторных условиях.Департамент здравоохранения отмечает, что для этогобудет оформляться согласие пациента на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции в процессе лечения.