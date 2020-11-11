В Санкт-Петербурге обострилась ситуация с распространением коронавируса. Власти города решили ввести новые ограничения.

В Санкт-Петербурге обострилась ситуация с распространением коронавируса. Власти города решили ввести новые ограничения.Эпидемиологическая обстановка в городе ухудшилась. За прошедший день в Санкт-Петербурге скончались 74 пациента. Это антирекорд города по смертности от COVID-19. В Москве жертв оказалось меньше – 73 человека за сутки.В связи с усложнением ситуации власти Санкт-Петербурга решили ввести новые ограничения. Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией вступят в силу 14 ноября и будут действовать до 16 января.Заполняемость залов в театрах, кинотеатрах города не должна превышать 50%. Любые мероприятия с численностью более 50 человек, должны быть согласованы с властями Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.Пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться дома и выходить на улицу в случае крайней необходимости. Работать они должны в удаленном режиме.Материал дополняется.