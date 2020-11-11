Следственный комитет просит поместить Ивана Сметанина под стражу.

По версии следствия, в начале 2020 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» Сметанин запланировал приобрести серверное оборудование для нужд региона. Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения» Сметанин внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок, а также установил заведомо завышенную начальную (максимальную) цену контракта.В июне 2020 год с коммерческой фирмой заключен контракт на поставку серверного оборудования на сумму более 121 миллиона рублей. Контракт был исполнен в полном объеме. Однако, при оценке стоимости поставленной техники установлено, что максимальная стоимость оборудования составляет около 40 миллионов рублей. В итоге бюджет области потерял более 80 миллионов рублей.Следователем по особо важным делам СК России в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Ивана Сметанина меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия на территориях Московской, Нижегородской и Владимирской областей. Расследование уголовного дела продолжается.