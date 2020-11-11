Погиб в 19 лет, выполняя служебное задание. Сегодня в политехническом колледже открыли мемориальную доску кавалеру Ордена мужества Владимиру Чистякову.

Погибв 19 лет, выполняя служебное задание. Сегодняв политехническом колледжеоткрылимемориальную доску кавалеру Ордена мужестваВладимиру Чистякову.В 1995 годуего направили в командировку в Хасавюрт. Мемориальную доску герою открыли вбиблиотеке. Любимым занятием Владимира было чтение, вспоминает его мама Валентина Михайловна.- Он был записан во все библиотеки, ходил в читальный зал в выходной. Потому что некоторые книги не давали книжки с собой. Он всегда был с книгой. Он покупал книги на стипеднию, потом на зарплату. А потом я эти книги раздавала…мае 1995 взвод возвращался с ночной службы. Во время перерываВладимир Чистяков первым заметил приближение врага. Со стороны дороги - с направления, откуда нападения не ждали. Средств связи у него не было или пришли в негодность, рассказывает Игорь Железов - он был тогда командиром взвода.По его словам, Владимир принял решение в одиночку напасть на врага - тем самым привлечь внимание товарищей. Боевиков было около 30человек, ноон открыл огонь. В неравном боюего тяжело ранили в голову.Игорь Железов, заместитель председателя Ассоциации ветеранов по Владимирской области:- Если бы он не заметил это приближение краем глаза.. Он четко нес службу. То последствия были бы плачевными для нашего подразделения. Поэтому все мы считаем, что он совершил героический подвиг, приняв огонь на себя. И чтим его память, благодарим его родителей за воспитание такого сына.