Управление ГИБДД вынужденно принимает водителей в порядке очереди или по предварительной записи.
Управление ГИБДД вынужденно принимает водителей в порядке очереди или по предварительной записи.
Дело в том, что есть перебои на портале госуслуг, где можно было решить свои вопросы он лайн.
И пока
подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия.
Прием организован по принципу
электронной очереди. Но сначала приходится отстоять живую очередь, чтобы войти внутрь здания. разумеется, сделать это можно только
только в масках, соблюдая социальную дистанцию.