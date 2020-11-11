Управление ГИБДД вынужденно принимает водителей в порядке очереди или по предварительной записи.

Управление ГИБДД вынужденно принимает водителей в порядке очереди или по предварительной записи.Дело в том, что есть перебои на портале госуслуг, где можно было решить свои вопросы он лайн.И покаподать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия.Прием организован по принципуэлектронной очереди. Но сначала приходится отстоять живую очередь, чтобы войти внутрь здания. разумеется, сделать это можно толькотолько в масках, соблюдая социальную дистанцию.