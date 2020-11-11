В медицинских организациях региона действует 1264 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией.

В медицинских организациях региона действует 1264 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией.89 процентов из них занято (1124), свободны – 140.7920 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 9 ноября – 112 человек.За период наблюдения в области отмечено 277 летальных случаев.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 314.Пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 74.По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 39 пациентов с ОРВИ и 320 – с пневмонией.