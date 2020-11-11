Общая площадь асфальтирования составила более миллиона квадратных метров.

На федеральных трассах, проходящих через Владимирскую область, восстановлено порядка 70 километров покрытия, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».Треснутый асфальт прошли фрезой, уложили защитный щебёночно-мастичный слой асфальтобетона. Также дорожники восстановили разметку из термопластика и отсыпали обочины асфальтобетонной крошкой.Ремонт затронул шесть районов:Петушинский район, М-7 «Волга», с 115 по 118 километр;Южный обход Владимира, с 185 по 198 километр;Камешковский район с 222 по 244 километр;Ковровский район с 257 по 266 километр;Гороховецкий район с 315 по 331 километр;.Cуздальский район, Р-132 «Золотое кольцо» с 251 по 261 километр.Общая площадь асфальтирования составила более миллиона квадратных метров.