Они предназначены для малообеспеченных семей с детьми.

Они предназначены для малообеспеченных семей с детьми.Это программа благотворительного фонда, ОНФ и одна из крупных продуктовых сетей.Сумма покупок по ней не более 1 тысячи рублей. Действовать она будет только в одной конкретной продуктовой сети, сообщила .Действие картры - 3-6 месяцев. то есть семья получит продуктов на 3-6 тысячи рублей.Важно, что обналичить деньги с такой карты или купить что-то кроме продуктов будет невозможно.Сообщается также, что семьи для участие в этой программе подберут вместе с органами соцзащиты и региональными уполномоченными по правам ребенка.